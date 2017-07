rechercher emploi à Djibouti

bonjour monsieur ,



je soussigné mademoiselle Nafissa chireh bouh née a djibouti 19/08/1991 nationalité de djiboutienne titulaire de bac pro comptabilité .

j'ai l'honneur par la présenté de lettre de sollicite d'une emploi votre de service en qualité d'assistance d'administrative comptabilité . me présenté expérience professionnelle au sein de ministre de l’éducation national et de la formation professionnel et second stage au sein de maritime and transit service .

dans l'attente d'une suite favorable , veuillez agréer monsieur le directeur l’expérience de mes salutation distingues.

