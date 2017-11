Rechercher d'un emploi à Djibouti

Nom : KADAR SAMRIYE ADAN

Adresse: Balbala, Cheick Moussa



En effet, je suis actuellement titulaire d’un MasterDesManagement Des Projets et Licence Professionnelle Option, Management Des Ressources et une Baccalauréat STG, Option Communication DesResource Humaines) et un BEPC (Brevet d’Etude du Première Cycle).

En outre, je vous garantie que je suis un homme de mentalité, doué de responsabilité, doté d’un esprit créatif et très apte dans le milieu professionnel. Mon savoir-faire, mon dynamisme, et ma volonté seront mes principaux atouts pour faire preuve de compétence et de satisfaction.

Je serai à votre disposition pour toute acte que vous jugerez utile et je vous assure que je serai à la hauteur de répondre avec sérieux vos exigences.

