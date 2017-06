recherche une femme de ménage à Djibouti

Nous recherchons une femme de ménage pour une petit maison situé à Q7 bis ou il y'a une grand-mère et un grand-père en bonne santé pas besoin de prendre soin d'eux, mais juste faire le ménage et la cuisine, elle aura à sa disposition une chambre pour elle avec télévision +digital Arabsat et elle aura accès au wifi.

Nous cherchons une personne de confiance et qui craint Allah et qui fait bien son travaille.

Le prix et 15.000 FDj non négociable.

Merci!!!

