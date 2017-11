Recherche technicien en froid à Djibouti

Bonjour,



Une socièté de la place recherche des techniciens en froid.

Diplôme minium requis: Bac Pro

Une bonne maîtrise du français et de l'anglais.

Esprit d'équipe, réactivité, ponctualité et rigueur sont les points les plus important.



Merci d'envoyer vos dossier à l'adresse email suivant

