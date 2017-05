Recherche responsable Financier à Djibouti

1.CONTEXTE

Nous recrutons un(e) «RESPONSABLE FINANCIER (E) ». La personne recherchée aura comme mission principale de mettre en place l’organisation, les outils et moyens financiers de la nouvelle structure, de garantir la qualité et la pertinence de l`information financière, de veiller au respect de la législation et de la réglementation en vigueur afin de garantir la protection juridique, fiscale et sociale du bureau. Elle sera en charge du contrôle des procédures et de l`avancement des budgets. Elle accompagnera les opérations dans la mise en œuvre des projets et la gestion de leur entité.

2.POSITION ORGANISATIONNELLE

Le titulaire du poste va travailler en étroite collaboration avec le Directeur Exécutif.

3.TACHES ET RESPONSABILITES

Le titulaire du poste sera chargé de :

-Elaborer les budgets, en suivre l`application et contrôler les écarts, le business et le développement de la société ;

-Concevoir les documents d`analyse financière et le reporting de l`activité et les procédures ad hoc ;

-Superviser la tenue des comptabilités générale et analytique ;

-Négocier les moyens de financement et conditions de paiements des fournisseurs/clients en collaboration avec la Direction des Opérations ;

-Rédiger les rapports de gestion ;

-Tenir à jour et remonter dans les délais les déclarations comptables, fiscales et juridiques ;

-Encadrer, manager et développer les équipes financières opérationnelles ainsi que les moyens généraux ;

-Assurer la gestion de la Trésorerie en liaison avec la Trésorerie centralisée ;

-Assurer une bonne relation avec les partenaires extérieurs (auditeurs, administration, fiscale, les banques…) ;

-Gérer et tenir à jour tous les contrats juridiques, sociaux et de l`administration fiscale de la Filiale ;

-Piloter l`administration des salaires et les déclarations des Impôts et autres taxes et leur imputation comptable ;

-Elaborer et présenter les résultats financiers de la Société aux actionnaires.

4.COMPÉTENCES DE BASE

-Excellente communication interpersonnelle (verbale et écrite) ;

-Sens de business et d'entrepreneuriat ;

-Très Motivé, assidu et rigoureux ;

-Capacité à travailler de façon autonome ;

-Capacité d'adaptation à des nouvelles situations ;

-Capacité d’analyse et de synthèse ;

-Capacité à travailler en équipe multiculturelle.

5.QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCES REQUISES

-Licence ou Graduat en Comptabilité, Finances, Sciences économiques, ou disciplines voisines (Bac+5) ;

-Expérience dans le métier des finances et de contrôle de gestion (Minimum 5 ans).

-Expérience professionnelle dans le management des équipes de travail.

6.LANGUES

-Très bonne connaissance de la langue française ;

-Connaissance de l’anglais courant (à apprécier)

-Connaissance des langues nationales serait un atout.

7.INFORMATIQUE

- Maîtrise parfaite des outils de bureautique (Word, Excel, PowerPoint, …) et des logiciels de gestion (administrative financière).

