Recherche "MAWCID" ou rencontre entre soeurs pour raffermir sa foi à Djibouti

Asalamou Calaykum akhawaat, recement demenager a Wahle daba, je recherche un ''mawcid'' dans ces environs ou sur Hodan. Ce systeme de rencontre entre soeurs pour apprendre notre religion et s'entraider dans le bien m'interesse bcp et je souhaiterai joindre un niveau avancé, car jai deja étudier plusieurs livres. Si d'autres personne intéressé, merci de me joindre car nous pourrions commencer un nouveau a défaut de joindre un mawcid deja existant.

