Recherche maison f5 ou f6 a louer à Djibouti

Bonjour je recherche une maison a louer, 4 ou 5 chambres avec un jardin. quartier Heron de preference ou Haramous et Gabode. Splits Groupe electrogene et reservoir d’eau.

Merci de me contacter par email

Prix negociable

