Recherche maison en vente à Djibouti

Salam

Je recherche une maison que vous vendez.

Peu importe que si elle a un titre provisoire... l'important c'est que le proprio qui le vend et que cela ne soit pas un truc d héritage svp.

En bois une ou deux chambres avec toilette faites

120 ou 150 m2 pas moins.... merci de me laisser un message sur mon email et je vous contacterai

2 700 000 FDJ

Immobilier, Vente maisons, appartements

il y a 10 heures

