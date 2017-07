recherche installateur de climatiseur solair à Djibouti

Bonjour,

Je reçu des climatiseurs solaires et je cherche quelqu'un qui peux me l'installer. Si vous avez l'expertise et le savoir faire pour installer ce genre de climatiseur (voir photo), merci de m'envoyer un mail avec votre tarifs.

