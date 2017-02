Recherche emploi à Djibouti

Asc, Diplômée en licence (économie gestion) et étant a la recherche d'un emploi je me permets de proposer ma candidature au poste que vous me confierez.En effet je suis une jeune motivée, créative et hâte de mettre ma disposition a votre service. Restant à votre disposition pour toute information veuillez me contacter. Merci

