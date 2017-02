Recherche emploi à Djibouti

En effet, je suis titulaire d’un BPC, et encore un DEUG informatique, Et en plus j’ai un bac en spécialité Marketing, en outre j’ai eu une attestation d’anglais et une attestation informatique et encore une attestation de restauration d’hôtelière à la spécialité de cuisinier. Par contre je suis fort dans le domaine d’administrative soit (comptabilité soit I.T, soit réceptionniste soit partir commerciale soit partir accueille et Mercatique et Archiver et accounting et Réservation de guets, en effet je prépare un stage aux sociétés svamc et j’ai eu une attestation de stage aux vendeur et en plus j’ai eu un permis B).

Ensuite, je suis un jeune homme plein d’ambition tant que morale et physique qui est dans une situation désespéré et vous demande de m’accorder une chance afin de satisfaire mon pays et ma famille.



Please let me contat my number of phone and more I am 5 years of hotel experience Sheraton of Djibouti, please contact me by email: yonisad@hotmail.fr more please sent me an accommodation on your country and also my passport is ready to move abroad for job.

