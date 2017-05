Recherche des Informaticiens à Djibouti

Bonjour,

Nous recherchons des Informaticiens et les exigences sont:



1) Diplômes :

Licence en informatique, ingénierie informatique et

domaines connexes.

2) Expériences

1 ans et plus dans l'analyse et le dépannage des réseaux, y compris:



• Plans, dessins et implémentations de connectivité de données pour LAN et WAN Réseaux

• Configuration et gestion du routeur réseau

• Changement de configuration et de gestion

• Firewalls et VPN

• Configuration et gestion de DHCP, DNS et NAT

• Système d'exploitation Windows et Linux

• Système de surveillance du réseau: vents solaires et autres réseaux

3) Avoir la Certificat de CCNA (Cisco Certified Network Associate)

4) Langue

Anglais: Tres bonne connaissance

Merci de nous envoyer vos candidatures par email.

