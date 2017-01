Recherche d'un emploi à Djibouti

Je l'honneur de venir très respectivement de votre haute bienveillance de vouloir m'accorder un emploi au sein de votre honorable société.

En effets je suis Titulaire d'un diplôme baccalauréat professionnel Logistique et Transport et j'ai déjà effectué deux stage dans différents societe, tels que CHAB EXPRESS TRANSIT et PORT AUTONOM INTERNATIONAL DE DJIBOUTI (PAID)

et j'ai une expérience professionnelle.

Dans l'attente d'une réponse favorable veuillez agréer Monsieur le directeur l'expression de sentiments le plus distingués.



L'intéressé : Mohamed Houmed Mohamed

