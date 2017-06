Recherche d'emploi dans l hôtellerie à Djibouti

Bonsoir,

Je suis francais et je m'appelle cyril j'ai 27 an je suis francais et j'habite en france . j'aimerais travaillé et étre embaucher dans un hôtel ( je suis trés motivé ) Si vous êtes intéresser contacter moi. merci.

