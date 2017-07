recherche d'emploi à Djibouti

Bonjour

je recherche un emploi chez dans les bases. je suis une femme de ménage qui parle le francais l'arabe l'ethiopien le somalien et l afar... je fais de bons plats Je lave la vaisselle, je peux faire les course et je sais garder les enfants je suis disponible pour tous ce qu'on me demande. Pour tous les gens intéressés veuillez me contacter.

