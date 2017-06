Recherche d'emploi à Djibouti

Bonjour, je m'appel Deka Ibrahim, Je suis une jeune djibiutienne de 22ans doté d'un dipome Licence en Droit, et j'aimerais pouvoir trouvé un emploi rémunérer, je suis également une personne sociable ;ouvert d'esprit et je pourais facilement m'adapter à toute tâche qui me serais confiée... Si ma demande retienne votre intention je vous de me contacter sur les coordonnées qui se trouve ci-dessous. Merci...

