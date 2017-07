RECHERCHE CONSEILLÈRE/ VENDEUSE PARAPHARMACIE à Djibouti

recherche conseillère/ vendeuse en parapharmacie

société de la place recherche une conseillère/ vendeuse en parapharmacie.



description du poste



- accueille et conseille les clients

- assure la vente des produits parapharmacies

- procède au rangement, conditionnement et étiquetage en rayon

- effectue les encaissements des achats des clients

- réalise l'inventaire des stocks



les compétences recherchées :

- rigueur et organisation

- sens du service client, bonne élocution et présentation

- adaptabilité et réactivité

- capacité à travailler en équipe

- connaissance des produits avene, bioderma, noreva, roche posay, ducray etc



profil recherché :

- titulaire d'un bep en esthétique ou cosmétique

- posséder des notions d'esthétique, des produits de soin et des produits en parapharmacie

- une expérience d’au moins 2 ans dans un poste similaire

- maitrise parfaite du français, anglais, arabe et langue locale



les avantages

- une rémunération de 90 000 djf net

- 4 semaines de congés payés

- 10 % de remise sur achat





- merci de joindre un cv et une lettre de motivation à votre candidature a l’adresse suivante : recrutementconseillerepara@gmail.com



date limite de dépôt: 25/08/2017

