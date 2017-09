Recherche clients pour vêtements de second main ou friperie à Djibouti

Bonjour, nous sommes une entreprise basée au Canada et nous recherchons de clients pour acheter en gros de vêtements de second main ou friperie. Nous acheminerons par bateau jusqu'au port de Djibouti et le client doit récupérer directement et payer la totalité du prix de la marchandise. La durée du voyage est estimée de 40 jours.

Nos prix sont compétitifs et négociables, notre marchandise est de qualité.

Nous sommes une entreprise sérieuse et soucieuse de satisfaire nos clients.

Nous vous attendons avec impatience et espérons que c'est le début d'une longue collaboration. Pour plus d'information veuillez prendre contact avec notre représentant à Djibouti dont le numéro de téléphone ci joint.

Cordialement

