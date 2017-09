Recherche bon commercial(e) à Djibouti

Bonjour

je viens d'entreprendre dans une entreprise de service mais il me manque un bon commercial donc si quelqu'un est intéressé merci de me faire signe. le petit souci, c'est que je n'ai pas le moyens de lui payer un salaire comme j'ai trop dépense et je paie déjà le bureau ainsi d'autre frais. je lui payerai ses frais de déplacement ainsi un recharge téléphonique. Donc je cherche quelqu'un bien organiser,honnête, qui peut résister à la pression et au stress, qui a l'esprit de négociation,

optimiste mais qui accepter l'échec et qui se met en cause, bien-sur Persévérance et patience seront utile

merci

