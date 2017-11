RAV4 2005 à Djibouti

Je vends une RAV4 model 2005.

Model 4x4, Carburant Essence injection, 84.000 KM au compteur, climatisé, verrouillage centralisé, vitre electrique. Camera de recul, Lecteur LCD USB.

Pour plus d'information, merci d'appeler ou envoyer un email.



Toyota 2005 RAV4 4WD for sell. Gasoline injection. 84000KM

Aircondition, centralised lock. Camera, LCD ready with USB.



For more information, please call or email.

1 250 000 FDJ

77838861

Véhicules, Voitures

il y a 5 heures

