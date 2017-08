Rahima: A book Of Ayoub Ahmed Awaleh à Djibouti

Aimez vous Lire en Anglais? Oui? Et en Plus gratuitement? Alors on vous Propose Rahima une histoire courte d'AYOUB AHMED AWALEH dans la plateforme mondial en ligne des écrivains WATTPAD. (wattpad.com). c'est totalement gratuit.



Dans notre vie ordinaire, On rencontre plusieurs personnes mais une parmi eux nous infecte en changeant complètement notre vie entiers. C'est ce qui arrivent à notre cher amie Liban lorsqu'il rencontre Rahima, un rencontre différent et un étrange. Il l'a rencontre plusieurs fois dans des différent phase de sa vie avec chaque rencontre plus spécial que le précédent. Vivez cette Histoire fascinant dont on ne voit rarement.



Pour Lire allez dans ce Lien:https://www.wattpad.com/story/116070862-rahima

ou bien copier ce lien et coller dans votre navigateur. et ensuite toucher le bouton Lire.

