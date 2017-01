Quality of service à Djibouti

Cher lecteur



J’ai le plaisir de vous annoncer que nous sommes des ingénieurs qui se sont regroupés pour offrir des services informatiques tels que :la programmation informatique(creation sites web,creation des logiciels), réseaux et sécurité, Windows server 2008, Linux, la maintenance des machines, conseils pour les achats des machines et la technologie utilisée, offrir des cours des soutiens pour les technicien(ne)s ou une remise à niveau et bien d’autres services. Pour plus d'information n'hésitez pas à me contacter sur le numero suivant.

Partager cette page whatsapp



email