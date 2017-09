Qatar Airways lance "la boutique de voyages" à Djibouti

Qatar Airways vient de lancer sa promotion appelée « la Boutique des Voyages » qui permet aux passagers de profiter de prix exceptionnels en Classe Économique et en Classe Affaires vers un grand nombre de destinations dans le monde. Cette campagne s’accompagne de plusieurs animations avec notamment la possibilité de gagner un an de voyages, des surclassements et des Qmiles.



Les passagers peuvent réserver leurs vols en Classe Economique vers les nombreuses destinations desservies par la compagnie et bénéficier de jusqu’à 35% de réduction sur les tarifs tout-inclus. Ces offres sont en vente jusqu’au 19 septembre pour des voyages à effectuer jusqu’au 31 mai 2018. Cette offre soumise à conditions peut être réservée sur qatarairways.com ou auprès des agences de voyages.





