PS4 presque neuve à Djibouti

Hello a tous, je vends une PS4 presque neuve venant des US. En tres bon etat et avec 2 manettes. Elle n'a ete utilise que 3 mois max.

CD: ASSASSIN'S CREED UNITY, CALL OF DUTY BLACK OPS III, FIFA 2016.

Merci.

