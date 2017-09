PS4 Noir à Djibouti

Hello, je vend une Ps4 500GB sous garanti de 1mois et demi avec 5 cd et deux manettes sans leurs fils pour charger. Le prix est négociable.

87 000 FDJ

Multimédia, Consoles, Jeux vidéo

il y a 13 heures

