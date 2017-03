PS3 ultra slim peu utilisée à Djibouti

je vend une ps3 ultra slim peu utiliseé et presque neuve et accompagne d'un cd de foot (fifa 16) et aussi d'un cd de combat et le tout a prix abordable qui est de 45000fd et sinon la ps3 est acheteé et exporte de FRANCE!!!!!!!

Une occasion a ne pas rater.

