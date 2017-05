PS3 500Go + 8 jeux + casque gamer à Djibouti

Bonjour,



Je vends cette console PS3, avec 8 jeux (GTA 5, the last of us, watch dogs, Skyrim, Resident evil 5, Dead rising 2, Resistance fall of man et Rocksmith 2014) une manette, un casque audio sans fil spécifique a cette console (Turtle beach, tres bon son).

le tout pour 30000 fdj

Pour plus d'info, contactez moi par téléphone.



A bientôt.

