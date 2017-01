PS3 500Go + 6 jeux + casque gamer à Djibouti

Bonjour,



je vends une PS3 en très bon état, avec 6 très bon jeux (The last of us, GTA 5, watchdog, Skyrim, resistance et Resident evil 5) et un casque gamer, de très bonne qualité sonore, pour un effet encore plus immersif.



La console est disponible de suite. n'hésitez pas a m’appeler pour plus d'informations.

