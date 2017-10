professeur des langues experimenté à Djibouti

salam chers freres et soeurs;

Professeur des langues, diplomé et experimenté; c est avec une grande motivation, que je porte a votre connaissance que je suis dispose adonner a domicile des cours:



*d arabe

*d apprentissage de lectures du saint coran

*d education islamique (sira ,hadiths,fikh)

*d anglais.



Mes cours sont de niveau primaire,college, lycée et universitaire ,mais je prend aussi en charge les adults.N hesitez surtout pas a m appeler sur le 77716351ou le 77853706,si vous etes interessés.merci

