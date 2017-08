Professeur à domicile qualifié à Djibouti

Bonjour/Bonsoir madames et monsieurs



Vous voulez booster les competences scientifiques et linguistiques de votre enfant ? Ne cherche pas, je suis un jeune professeur (MASTER) experimentè de 5 anneé sur les cours a domicile dans les matieres comme le Maths, Physique-Chimie et Anglais ( 9eme a Terminale S)



Je suis dynamique et competent, et je compte mettre votre enfant dans la cours des grands, n'hesitez a me contacter au plus vite possible



Merci

