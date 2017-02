Prof d'arabe et de coran à Domicile à Djibouti

Bonjour,

je cherche un prof d'arabe et de coran à domicile qui pourrait enseigner 6 personne .c'est a dire ,1 petit enfant de 5 ans et 5 grande femmes habitant dans la meme maison.

Pour le petit enfant de 5 ans: il enseignera l'arabe et l'apprentissage de coran.

Pour les 5 grandes Femme :il leur enseignera que l'apprentissage et l'explication de coran.



Le prix est à negocier.

Et pour les jours et l'heure de la semaine qu'il enseignera à ces 6 personnes habitant dans le même toit,sont à voir ensemble.



Merci de me contacter par mail si interessé !



Je vous remercie d'avance.

