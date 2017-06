Poussette enfant à Djibouti

Les couleurs tendance, la couture moderne, les tubes eliptiques et les roues de haute technologie font de cette poussette une avance. Poignée compacte 3-D et de transport pour un déplacement facile. Siège entièrement inclinable avec coffre à cacher pour bébés endormis. La suspension de la roue arrière et les freins de verrouillage des boutons-boutent gardent votre conduite en sécurité. Panier de rangement avec salle pour transporter les objets du bébé. Le siège inclinable réglable à une main, le dos et le soutien des jambes permettent le confort du bébé. Recommandé de la naissance à 40 lbs.



Léger, cadre en aluminium et pli compact 3-D

Boîte à cacher pour enfermer les nourrissons lorsqu'ils sont inclinés

La suspension arrière avec des roues avant pivotantes de précision vous permet de l'emporter n'importe où

Harnais rembourré à cinq points et siège inclinable à plusieurs positions, gardez votre enfant en sécurité et confortable

Panier de rangement pour transporter les choses du bébé

Canopée réglable avec fenêtre peek-a-boo

Ensemble porte-bébé

Loquet de rangement automatique

Pour une utilisation de naissance à 40 lbs

22 000 FDJ

