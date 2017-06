Poussette enfant à Djibouti

Personnalisez la liberté d'être votre propre système de voyage en utilisant des marques préférées telles que Chicco, Graco et Peg Perego sièges d'auto pour bébés

Système de son iBaby qui vous permet de brancher votre iPod ou lecteur mp3 pour la musique en mouvement

Avec un simple clic, vous pouvez changer la roue avant de pivoter à verrouillé

Des pneus gonflables robustes de 12 pouces utilisent tous les types de terrain et offrent une conduite en douceur

Serrures de roue avant pivotantes faciles pour des surfaces inégales et se transforme facilement en espaces serrés

18 000 FDJ

Véhicules, Accessoires et pièces

il y a 5 heures

