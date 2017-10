Pour le succès de votre bac à Djibouti

AL Salam alekoum, je suis étudiant en université, troisième année majeure à GLT (gestion logistique et transport). J'ai décidé de devenir un enseignant à la maison. Personne très dynamique et énergétique. Je suis prêt à donner 3 jours d'enseignement pour chaque jour 4 heures ( l'économie et les mathématiques et d'autres conseils utiles pour étudier mieux) et un enseignement spirituel supplémentaire (ce que j'ai trouvé important). Pour le prix de l'enseignement des devoirs est de 10000 fdj. Si vous êtes intéressé, pouvez-vous me contacter par téléphone.

