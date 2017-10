Poste vacant- assistant de protection à Djibouti

Poste Vacant: Assistant de Protection

Nombre de position à pourvoir: 1

Lieu d’affectation: Bureau d’Ali Sabieh

Durée de la période: 2 mois avec possibilité de prolongation

Date de clôture: 29 Octobre 2017



Le Conseil norvégien des réfugiés (NRC) est une organisation humanitaire, non- gouvernementale, indépendante, sans but lucratif, créée en 1946 La mission d’NRC et de protéger les droits des personnes déplacées et vulnérables en période de crise.



NRC a commencé des activités humanitaires à Djibouti en 2013. NRC s'efforce de fournir une assistance aux personnes déplacées par les conflits dans les secteurs du logement, eau, assainissement et hygiène, moyen de subsistance dans le camp d’Ali Addeh, Holl-Holl et Markazī camp dans les régions d’Ali Sabieh et Obock



Sous la responsabilité de l’officer de protection, l’Assistant de protection est chargé d’assister la mise en œuvre quotidienne des projets. Il/Elle sera basé à Ali Sabieh.



Responsabilité spécifiques



1.Travailler avec l’officier de protection dans la planification et la mise en œuvre des activités GBV dans la zone d’opération dans le cadre du projet EUDEVCO, y compris les PSS pour adolescentes filles et femmes, audits de sécurité et l’intégration vs/protection

2.Contribuer au commencement du projet EUDEVCO en étroite collaboration avec Solidarités Féminines, le partenaire local

3.Assister aux réunions de protection et de la coordination dans l’emplacement/camp assignée et fournir une rétroaction à l’officer de protection

4.Mettre en place et organiser des activités régulières pour les filles adolescentes ciblées dans le camp assigné et en étroite collaboration avec l’officier de protection

5.Contribuer à la formation des femmes volontaires dans le secteur de la prévention de protection et réponse des bonnes pratiques

6.Aider à la planification et la mise en œuvre des formations de protection pour les fournisseurs de services, membres de la communauté et autres acteurs concernés

7.Travailler avec l’officier de la Protection à assurer les activités du projet en cours d’exécution selon les exigences des bailleurs de fonds et respectés les indicateurs fixés du projet dans sa zone d’intervention

8.Assister l’officier de protection à l’achèvement en temps opportun des rapports mensuels, évaluations, enregistrement de la liste des bénéficiaires, etc.

9.S’engager activement dans la mise en œuvre des activités de compagnes de sensibilisation

10.Contribuer activement au rapport de donateurs portant sur les principales réalisations, les lacunes et les recommandations pour aller de l’avant

11.Toutes autres activités demandées par son superviseur dans la mise en œuvre des différents projets.



Qualités :

•Grande capacité d’adaptation et d’écoute ; aptitudes interpersonnelles

•Capacités de modération ; bonne moralité

•Capacité à travailler dans des contextes volatiles ;

•Rigueur, sens de l’organisation, de la planification

•Solides compétences analytiques d’utilisation de base de données, SPSS et autre progiciel pertinentes sera un atout

•Bonne connaissance des normes relatives aux droits de l’homme et droit humanitaire

•Bonne compréhension du GBV dans les milieux de réfugiés,

•Compétences administratives

•Capable de travailler sous pression,

•Autonome de travailler seul et avec sous supervision limitée

•Volonté d’être établie dans l’un des emplacements du camp de projet (Ali Addeh/Holl Holl ou Markazi/Obock)



Compétences :

•Diplôme de Licence/maitrise en Droit, Sociologie ou équivalent.

•Formation supplémentaire en Développement

•Connaissance en informatique (word, Excel, Internet, Solides compétences analytiques de l’utilisation de base de données, SPSS et autres logiciels pertinents sera un atout.

•Excellent en orale et écrit en langue française

•Maitrise des langues locales (Somali, Afar, Arabe) seront un atout,





Expériences :

•Deux (02) années d’expérience dans la protection de personnes affectées par le déplacement, NGO, Organisation juridique ou internationale dans le domaine de Protection, de GBV ou de droits de l’homme dans un contexte humanitaire/récupération

•Expérience de travail dans des contextes complexes et volatiles



DOSSIER DE CANDIDATURE :



Demandes doivent être soumises dans les différents bureau de terrain: Bureau du NRC à Djibouti situé à Gabode VI, à proximité d’hôtel de Sharaf, bureau de terrain d’NRC à Ali Sabieh ou Obock, ou bien envoyer en courrier électronique : recruitment.djibouti@nrc.no ayant comme objet « Assistant de Protection basée à Ali Sabieh ».



Les candidats intéressés qui répondent aux critères ci-dessus sont invités à apporter :



-Lettre de motivation,

-CV mise à jour

-Photocopies des diplômes/certificats plus pertinents, numéro de téléphone disponible et les contacts directs de 2 référence professionnelles des précédents employeurs.

Toutes les lettres de motivation des candidats seront envoyées à des adresses de NRC soit par courriel, ou physiquement à la Djibouti, Ali sabieh ou bureaux d’Obock documents incomplets ne seront pas acceptés.



Seuls les candidats présélectionnés sur dossier seront convoqués pour l’étape du test écrit.



Le Conseil norvégien des réfugiés est un employeur d’égalité des chances, sans discrimination en termes de sexe, âge, religion, origine ethnique ou l’affiliation politique et vous n’aurez jamais à payer à appliquer avec NRC.

