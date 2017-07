Poste de Directeur des Programmes , Djibouti à Djibouti

Association Djiboutienne pour l’Equilibre

et la Promotion de la Famille (ADEPF)

Poste de Directeur des Programmes , Djibouti

ADEPF est une association non gouvernementale œuvrant dans le domaine du planning familial et de la santé reproductive, ADEPF est membre de l’IPPF (International Planned Parenthood Federation) qui représente la plus forte voix globale protectrice de la santé sexuelle et reproductive ainsi que les droits partout dans le monde, ayant ses associations membres dans 152 pays dans le monde entier.



Mission :



-L'élaboration, de la mise en œuvre et de la gestion de projet

-Le suivi, l'évaluation et le renforcement des capacités des employés de I'ADEPF

-Le développement des initiatives innovatrices pour combler les besoins de santé reproductive en Algérie

-jouez un rôle critique dans le développement de I'ADEPF



Profil :

-Expérience dans le développement et la gestion des projets

-Des capacités analytiques, des compétences en communication et de leadership et une parfaite gestion du temps

-Titulaire d'un diplôme universitaire approprié avec 5 ans d’expérience dans le domaine du développement social ou santé reproductive

-Maitrise parfaite de la langue française avec bonne connaissance de l’arabe et de l’Anglais et d'excellentes capacités rédactionnelles





Prière d’envoyer les CV à :

IPPF-Bureau Régional du Monde Arabe :

Email: jobs@ippf.org.tn / adepf2@intnet.dj





Date limite d'envoi des candidatures le 13 Juillet 2017 à 14h00



Les candidats sélectionnés seront contactés pour d’éventuels entretiens.



ADEPF offre des opportunités égales.

