Plusieurs Appartements F4 à louer à Gabode 5 à Djibouti

Des F4 en très bon standing avec groupe électrogène, grand parking et gardien.Situé à :



- 5 min de l'aéroport international de djibouti,

- 2 min de la base aérienne française et à 10 min des

bases américaine et nippone

- 5 min du lycée français J. KESSEL

- 5 min du centre commercial CASINO

Partager cette page whatsapp



email