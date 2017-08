Pick up 4x2 Isuzu Dmax double cabine 2.5L Diesel à Djibouti

Vous êtes à la recherche d'une bonne occasion, nous avons une pick up Isuzu Dmax double cabine 2.5L Diesel en très bon état.



- Carrosserie : très bon Etat

- Climatisation : Très bon Etat

- Transmission : Manuelle en bon Etat d'origine

- Système de freinage : Très Bon Etat

- Système electrique et Radio : Très bon Etat

- Châssis, Essieux, et suspension : Très bon Etat

- Pneumatique : Bon état

- Outillage équipé



CHASSIS NO. : MPAEL33C9CCT122645

- Couleur : Blanche

- Date de Production : 2011

- Kilometrage: 94 500 KM

- Immatriculation .: 539 D 62

- Carte grise assurance et RAD valide jusqu'à Dec. 2017

- Prix 1 800 000 Fdj (Negociable)



