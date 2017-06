PC TOSHIBA C660-212 à Djibouti

je met en vente mon nouveau pc portable toshiba tout neuf 2 semanes d’utilisation tres performant avec 320g de stockage deuxieme generation de intel HD graphics 3000 et dispose aussi d'une DDR 3RAM on etant a jour avec la derniere version de windows 10. LE PRIX ET EXCEPTIONNELLE .

65 000 FDJ

77757525

Multimédia, Informatique

il y a 14 heures

