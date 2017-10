PC portable ultrabook Neuf Jamais ouvert à Djibouti

PC portable ultrabook – Neuf- Jamais ouvert - Notebook à super Ecran de 15.6 Pouces - Quad Core (Processeur à 4 CPU) - Windows 10 - 4GB RAM - 64GB ROM - Extensible jusqu’à 128 Go - Batterie 10000mAh - HDMI



CHUWI ultraBook



OS : Windows 10

Ecran LED de 15″,

Résolution:1920 x 1080 pixels, ratio 16:9

CPU: Intel Cherry Trail X5-Z8300 1.34GHz, jusqu’à 1.84GHz

RAM 4GB DDR3L, Mémoire de 64GB EMMC

Batterie de 3.7V / 10000mAh

Autonomie annoncée entre 7 et 8 heures

Caméra de 2.0MPx

Bluetooth: 4.0, WiFi 802.11b/g/n

Système audio : Hauts parleurs, Microphone

Touchpad / Clavier

Port MicroSD extensible jusqu’a 128GB

USB Host: Yes 1 x USB 3.0+1 x USB2.0

Mini HDMI, Prise casque 3.5mm

Dimensions : 37.10 x 23.97 x 2.20 cm / 14.61 x 9.44 x 0.87 inches

Poids : 1.860 kg



SERVICE COMMERCIAL

•Remise d’une facture client

•Société enregistré au registre des sociétés de Djibouti.

•Nous sommes ouverts aux ventes en gros



Gobjano.mobile@gmail.com

