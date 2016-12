Pc portable neuf asus model asus transformer book flip à Djibouti

Peu importe où vous êtes ou ce que vous faites, le Transformer Book Flip ASUS peut être utilisé n’importe quand, n’importe où. Une charnière spéciale permet à l’écran d’être placé à n’importe quel angle, jusqu’à 360°, de sorte que vous pouvez l’utiliser comme un ordinateur portable, une visionneuse partagée, un support média ou une tablette – le tout avec un écran tactile HD et mû par le plus récent processeur Intel®.

Système d’exploitation

Windows 10 Famille

Écran

Écran tactile HD 15,6 po (1366 x 768)

Processeur

Intel® Core™ i3-4005U (1.7GHz)

Carte graphique

Graphiques HD intégrés Intel®

Stockage

HDD 500 Go

Mémoire vive

DDR3 8 Go

Poids

2,1 kg

Lecteur optique

Aucun

Couleur

Noir / Silver

120 000 FDJ

77680316

Multimédia, Informatique

il y a 12 heures

