Participer à la construction d'une mosquée à Djibouti

Salaam,

Je voudrais comme le titre mentionne participer à une construction d'une mosquée et souhaiterais apporter ma pierre. J'ai cherché un peu partout mais en vain. Si vous connaissez une merci de me le partage via le formulaire ci-dessous. Merci.

