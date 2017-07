parcelle a acheter à Djibouti

je recherche une parcelle de terrain de 160 m2 ou plus dans les environs de barwago 2 phase 1 ou balbala cheikh moussa avec titre foncier.

prix entre 2.800.000 a 3.000.000 si possible

merci de me contacter

2 800 000 FDJ

77873206

Immobilier, Terrain

il y a 3 heures

