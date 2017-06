Organisations des événements chez light services G.O.E à Djibouti

Light Services vous propose les meilleures dans les domaines des organisations des événements comme mariages, spécialiste des organisations d’événements, de banquets, buffets, et cocktails, conférences, soirées animées, karaoké, sorties (plage, dans les régions, etc...).

Nous saurons répondre à vos besoins et préparer la prestation parfaite selon votre choix.

Serveur

décoration

Réservation d’hôtel ou des locaux

sécurité, achat des nourritures...etc.

Venez nombreux pour voir les prix aborales et les services royales.

Partager cette page whatsapp



email