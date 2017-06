ordinateur portable (laptop) HP Notebook 15-ay088nb à Djibouti

Vente d'un ordinateur portable en très bon état acheté neuf en magasin (500euros soit 100000fdj) au mois de Mars 2017 en Belgique avec les caractéristiques suivantes:

Processeur : Intel® Core™ i3-6006U avec carte graphique Intel HD 520 (2.0 GHz, 3 Mo de mémoire cache, 2 cœurs)

Mémoire : 8 Go de mémoire SDRAM DDR4-2133 (1 x 8 Go)

Disque dur : 1 To SATA, 5400 rpm

Stockage optique : Graveur DVD SuperMulti

Carte graphique : Intel HD Graphics 520 intégrée

Ecran : Écran HD SVA BrightView, rétroéclairage WLED (1 366 x 768) de 39.6 cm (15.6") de diagonale

Communication : Interface réseau Ethernet 10/100BT intégrée, Réseau sans fil Combo 802.11b/g/n (1x1) et Bluetooth® 4.0 (compatible avec Miracast)

Son : DTS Studio Sound™ avec 2 haut-parleurs

Ports : 1 USB 3.0, 2 USB 2.0, 1 Port HDMI, 1 connecteur Ethernet RJ45, 1 Ports de sortie casque, 1 Port d'entrée microphone

Divers : Lecteur de cartes multimédias SD multiformat, Pavé Numérique, Webcam, Microphones stéréo intégrés

Alimentation : Adaptateur secteur 45 W, Batterie Li-Ion (Lithium-Ion) 4 cellules

Dimensions / Poids : 38.43cm x 25.46cm x 2.43 cm / 2.04 Kg

Système d'exploitation: Windows® 10 (64-bit)

