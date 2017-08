Ordinateur bureautique complet à Djibouti

Dans ce monde de technologie, possédé un ordinateur est le minimum de chose a y pensé. on vous propose un ordinateur bureautique au complet pas assez utilisé et avec une mémoire RAM importante et un prix négociable, allez pécho.

70 000 FDJ

77084726 ou 77040541

Multimédia, Informatique

il y a 3 heures

Partager cette page whatsapp



email