Offre de chambre a louer avec salle de bain intégré à Djibouti

Bonjour,

Je propose une chambre avec salle de bain intégrée, dans un secteur résidentiel, eau et Electricité compris. Services gratuits incluant ménage, wifi

blanchisserie, utilisation du réfrigérateur en commun. La villa possède un réservoir d'eau, un groupe électrogène et un parking. Possibilité de co-voiturage dont le prix sera établit en fonction du trajet. Priorité de location accordée aux longs et moyen termes. Hébergement et services seulement à 195 000 Fdj avec petit déjeuner compris. impatient de vous accueillir cher hôte, merci de me contacter par e-mail et vous serez servis promptement.

195 000 FDJ

Immobilier, Location maisons, appartements

il y a 4 heures

