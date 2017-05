Offre d'emploi Technicien de maintenance Groupe Electrogene à Djibouti

Une société de la place cherche : Technicien de Maintenance Groupe Électrogène



Fonction :

Rattaché au Responsable commercial, vous assurez l'installation et les travaux de maintenance des groupes électrogènes et compresseurs d'air.



Qualifications :

Diplôme : minimum BAC+2/3 Electricité et/ou Électrotechnique ou

vous disposez d'au moins 3 ans d'expériences comme technicien spécialisé groupe électrogène. Fiable et précis, vous avez le sens des responsabilités et du travail en équipe.



Merci de nous envoyer vos CV et votre lettre de motivations via le mail .

