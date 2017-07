Offre d'emploi Secrétaire à Djibouti

URGENT!

Nous recherchons un(e) secrétaire administratif(ve).

Expérience exigée : une année minimum

Type de contrat : CDI



Mission proposée :

-Tâches administratives :

réception et traitement du courrier, entrée et pointage de corrections.

-Relation avec les auteurs :

traitement des mails, prise en charge des appels téléphoniques.





Profil recherché :

Formation en secrétariat (BTS – Bac Pro – Licence).

Qualités rédactionnelles et bonne maîtrise de l’orthographe.

Maitrise de la Suite Office.

Rigueur, autonomie, esprit d’initiative.

Maitrise de l'anglais



Si vous êtes intéressée par cette offre veuillez faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à l'adresse mail :jobsatdjibouti@gmail.com

Partager cette page whatsapp



email