Offre d'emploi de garde d'enfants à Djibouti

Une société de la place recrute une garde d'enfant sérieuse, responsable et attentionnée envers les enfants et leurs besoins.



Conditions :

- âge : 25 ans et plus

- expérience : 1 an et plus



Offre valable jusqu'au 25 août 2017 à 00:00



Pour plus d'informations, veuillez contacter les numéros suivants.



Pas sérieux à s'abstenir.

